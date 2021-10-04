Спортсменка из ДНР стала абсолютной чемпионкой по бодибилдингу в Крыму

Анастасия Лазаренко за два дня в Крыму отметилась сразу на двух первенствах. Фото: Минспорта ДНР

В Симферополе 2 октября состоялся открытый чемпионат и первенство города по бодибилдингу и фитнесу «Кубок Столицы». На нем выступала спортсменка из ДНР Анастасия Лазренко. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

Конкуренцию Анастасии составляли более 70 спортсменов из Крыма. По итогам выступлений донецкая спортсменка завоевала золотую медаль в категории «бодифитнес» (мастера, женщины), а также стала абсолютной чемпионкой «Кубка Столицы».

Однако праздновать победу чемпионке было некогда. Уже на следующий день, 3 октября, она участвовала в открытом чемпионате и первенстве Республики Крым также по бодибилдингу. Он проходил в Евпатории и собрал более 90 спортсменов со всего полуострова.

На этот раз спортсменка вновь отличилась. Она стала финалисткой в категории «бодифитнес» (женщины, мастера) и завоевала еще две серебряные медали.

Напомним, в конце сентября в Луганске прошел турнир по фитнесу и бодибилдингу. В ближайших планах у спортсменов, которые выступали на первенстве, это участие в Кубке Донбасса и поездка в Россию на чемпионат «Самсон-51».

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