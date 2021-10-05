Теперь в онлайн: Специалисты «Правомобиля» начали консультировать жителей ДНР через интернет

За время реализации проекта «Правомобиль» побывал в 40 городах и поселках ДНР и оказал бесплатную юридическую помощь почти 1300 жителям. Фото: ОД «Донецкая Республика»

В период усиления карантинных мер, связанных с ростом заболеваемости коронавирусом, специалисты проекта «Правомобиль» перешли на дистанционный режим работы. Об этом сообщили в общественном движении «Донецкая Республика».

- В данный момент личные приемы граждан не проводятся, но проект «Правомобиль» продолжает работать в онлайн режиме. Квалифицированная и бесплатная юридическая помощь по различным отраслям права жителям городов и районов ДНР доступна, - подчеркнули там.

Уточняется, что запросить помощь от специалистов проекта теперь можно в социальных сетях «Фейсбук», «ВКонтакте» и «Одноклассники», посредством телеграм-бота @pravomobil_bot или же по активной ссылке. Для общения в чате необходимо указать свои имя и фамилию, контактный телефон, электронную почту и, собственно, сам интересующий вопрос. Помимо этого, можно обратиться за консультацией по телефону «горячей линии»: (062) 284-50-88.

Напомним, с 24 сентября в Донецкой Народной Республике ужесточили карантинный режим из-за всплеска заболеваемости COVID-19. В связи с этим в Республике, в том числе, запретили проводить личные и выездные приемы граждан.

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