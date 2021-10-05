В Луганске лифты в многоэтажных домах будут работать дольше из-за отмены комендантского часа

Лифты в столичных многоэтажках теперь работают с 7.00 до 23.00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Луганской Народной Республике власти приостановили действие комендантского часа до 1 февраля 2022 года, и поэтому график работы подъемников в многоэтажных домах Луганска тоже продлили. Об этом сообщили в столичной администрации со ссылкой на управление обеспечения жизнедеятельности города.

- В связи с тем, что действие режима комендантского часа на территории ЛНР указом Главы Республики приостановлено с 1 октября 2021 года по 1 февраля 2022 года, было принято решение о продлении работы лифтов в многоэтажных домах Луганска. Теперь они функционируют с 07.00 до 23.00, - рассказали в мэрии.

В администрации также уточнили, что до 1 августа лифты в многоэтажных домах города функционировали с 07.00 утра до 21.00 вечера. Их работу продлили до 23.00 на период приостановки действия комчаса.

Тем временем в ДНР комендантский час отменили в выходные дни. Его действие будет приостановлено еженедельно с 23.00 пятницы до 5.00 понедельника с 1 октября 2021 года по 1 февраля 2022 года.

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