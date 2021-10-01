Комендантский час в ЛНР отменен до 1 февраля

Леонид Пасечник. Фото: сайт Главы ЛНР

В Луганской Народной Республике, кроме некоторых прифронтовых населенных пунктов, не будет комендантского часа до 1 февраля 2022 году. Указ о приостановлении действия КЧ на территории государства подписал Глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Приостановить действие комендантского часа на территории Луганской Народной Республики в период с 23.00 01 октября 2021 года по 04.00 01 февраля 2022 года за исключением территорий, находящихся в границах административно-территориального подчинения городу Кировску, городу Первомайску, Славяносербскому району», - говорится в тексте документа.

Напомним, что ранее действие комендантского часа на территории Республики было приостановлено до 1 октября.

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