К началу отопительного сезона в Луганске готовы более 70 процентов домов

Ранее сообщалось, что отопительный сезон в Республике начнут сразу же после ремонта главной высоковольтной линии Фото: Михаил ФРОЛОВ

К началу отопительного сезона в Луганске готовы более чем 70 процентов многоквартирных домов. Сейчас сотрудники городского коммунального предприятия «Центрожилком» заполняют системы центрального отопления водой и устраняют выявленные неполадки. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации, ссылаясь на слова руководителя предприятия Александра Фогеля.

- 1010 домов мы уже заполнили, это 72 процента. Уверенно движемся в этом направлении вместе с тепловиками. Серьезных аварийных ситуаций нет, все идет в штатном режиме, - передают там слова директора «Центрожилкома».

Напомним, ранее сообщалось, что отопительный сезон в Луганской Народной Республике начнется сразу же после ремонта высоковольтной линии 500 кВ «Шахты-Победа», который проведут с 8 по 10 октября. Только по прохождению этой работы коммунальщики запустят котельные и смогут протапливать дома.

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