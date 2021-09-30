Отопительный сезон в ЛНР начнется после ремонта электросети в октябре

Сейчас тепловые сети заполняют водой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Луганской Народной Республике отопительный сезон начнут сразу же после ремонта высоковольтной линии 500 кВ «Шахты-Победа», который проведут с 8 по 10 октября. Об этом в ходе совещания с председателем Правительства сообщила генеральный директор государственного предприятия «Луганскгаз» Татьяна Богородько.

- Ждем, когда пройдет 8, 9, 10 число, и только по прохождению этой работы мы сразу приступаем к началу отопительного сезона, то есть запускаем котельные. Наше предприятие готово беспрепятственно начать отопительный сезон, - заявила она.

Татьяна Богородько также уточнила, что работники «Луганскгаза» провели капитальные и плановые ремонты теплотрасс, заменили газовое оборудование, а сейчас заполняют тепловые сети водой.

Напомним, в период с 19.00 8 октября до 10.00 10 октября по всей территории Луганской Народной Республики будут отключать электроэнергию - в связи с ремонтом высоковольтной линии 500 кВ «Шахты-Победа» и другого высоковольтного оборудования. При этом отключение электричества не коснется медучреждений и крупных предприятий Республики - они работают в штатном режиме.

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