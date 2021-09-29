В Луганске прошел турнир по фитнесу и бодибилдингу

Победители турнира получили дипломы, кубки и медали. Фото: Луганская федерация бодибилдинга

В Луганском дворце культуры прошел открытый кубок ЛНР по фитнесу и бодибилдингу. В нем участвовали 33 спортсмена из ЛНР и ДНР. Об этом сообщили в Луганской федерации бодибилдинга (LFBB), которая выступала организатором соревнований.

— Бодибилдинг – это не только борьба за кубок, это зрелище, которое вызывает положительные эмоции, восхищение совершенством, культурой женского и мужского тела, — отметила секретарь федерации Наталья Гречуха.

Турнир в Луганске проводится не в первый раз. С каждым годом на него приезжают все больше участников, растет количество номинаций. На этот раз всего было 12 категорий среди мужчин и женщин.

Также во время соревнований была определена абсолютная чемпионка среди трех победительниц категории фитнес-бикини. Ею стала луганчанка Одобеску Юлия. А в категории «Пляжный бодибилдинг» абсолютным победителем стал житель Луганска Павел Ногин. Победители турнира получили дипломы, кубки и медали.

В ближайших планах у спортсменов – участие в Кубке Донбасса, который состоится 2 октября в Донецке, и поездка в Россию на чемпионат «Самсон-51».

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