В ДНР отчитались о начале отопительного сезона

Сейчас в работе находятся 932 отопительных котельных. Фото: minstroy-dnr.ru

С 1 октября по всей территории Донецкой Народной Республики начался отопительный сезон. Запуск систем центрального отопления прошел в штатном режиме, хотя и занял определенное время. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Наумец.

- В работе находятся 932 отопительных котельных. Запуск котельных производится согласно графикам, которые согласованы с главами местных администраций. Учитывая особенности газотранспортной системы Республики, запуск всех котельных был произведен в течение 43 часов, - рассказал он.

Министр отметил, что сначала коммунальщики запустили оборудование, обеспечивающее теплом социальные объекты. И подчеркнул, что для нормализации работы всех систем теплоснабжения потребуется еще около недели, в связи с чем могут наблюдаться перебои с отоплением.

Напомним, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 27 сентября подписал распоряжение о начале отопительного сезона в Донецке и ДНР 2021. Лидер государства дал поручение запустить в ближайшие дни теплоснабжение в медучреждениях и жилых домах, чтобы избежать простудных заболеваний и распространения коронавируса.

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