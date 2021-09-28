Отопительный сезон в Донецке и ДНР 2021: Куда жаловаться, если в доме нет тепла

Пока погода благоприятствует коммунальщикам: в ближайшие 10 дней днем будет до +16 Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 27 сентября подписал распоряжение о начале отопительного сезона в Донецке и ДНР 2021.

Если в течении 5 дней температура воздуха в среднем не превышает 8 градусов, на шестой день пора запускать котельные. В первую очередь, тепло пойдет в социально значимые объекты - школы и больницы, а потом в многоэтажки.

Все ремонтные работы нужно закончить до 1 октября. А с этим проблема – изношенность труб – около 90%.

В районах созданы аварийный бригады. А команду «начать отопление» отдает глава местной администрации. Он же и отвечает, если настали холода, а батареи ледяные.

Пока погода благоприятствует коммунальщикам: в ближайшие 10 дней днем будет до +16, так что время закончить ремонты у них есть.

Горячая линия министерства строительства и ЖКХ:

+38 062 334 98 11

+38 071 308 49 11

Полный список телефонов аварийных служб Донецка с разбивкой по районам находятся здесь

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