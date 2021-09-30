В ДНР приняли решение начать отопительный сезон

Совсем скоро в домах жителей станет теплее Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Донецкой Народной Республики поручили начать отопительный период в ближайшие дни. Соответствующее поручение дал сегодня руководитель государства Денис Пушилин во время совещания с профильными структурами и руководством местных администраций ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Главы Республики.

Уточняется, что присутствующие на встрече министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Наумец, и. о. министра здравоохранения Александр Оприщенко, первый заместитель министра образования и науки Любовь Волкова и гендиректор предприятия «Донбасстеплоэнерго» Алексей Цюпка проинформировали о готовности социальных объектов и жилищного фонда Республики к предстоящей зиме.

- После доклада и. о. министра здравоохранения лидер государства дал поручение участникам совещания запустить теплоснабжение в медучреждениях и жилых домах, чтобы избежать простудных заболеваний и распространения коронавируса, - сообщили в пресс-службе Главы ДНР.

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