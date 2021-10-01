В ДНР продлили отмену комендантского часа в выходные дни

Денис Пушилин Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В выходные дни комендантского часа в Донецкой Народной Республике не будет. Его действие своим распоряжением приостановил Глава ДНР Денис Пушилин.

«Приостановить действие комендантского часа на территории Донецкой Народной Республики еженедельно с 23.00 пятницы до 5.00 понедельника с 1 октября 2021 года по 1 февраля 2022 года», - говорится в тексте документа.

Контроль исполнения распоряжение Глава ДНР возложил на министра внутренних дел Республики.

Тем временем Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ о приостановлении действия комендантского часа на территории ЛНР, кроме прифронтовых городов, ежедневно до 1 февраля 2022 года.

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