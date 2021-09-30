С 1 октября в ЛНР возобновится комендантский час

Режим ограничений действует с 11 часов вечера до 4 утра Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

С 1 октября на территории ЛНР возобновляет свое действие комендантский час. Об этом сообщили в Центре общественных связей правоохранительного ведомства Республики.

- Министерство внутренних дел Луганской Народной Республики информирует и напоминает, что в соответствии с указом Главы ЛНР действие режима комендантского часа на территории Республики было приостановлено с 1 августа до 4 утра 1 октября текущего года, - сказано в сообщении.

Граждан предупредили, что нарушение комендантского часа, который возобновится с 11 часов вечера до 4 утра, на один час и более влечет за собой административную ответственность согласно части 1 статьи 20.36 Кодекса ЛНР об админнарушениях. В случае пребывания жителя в нетрезвом состоянии или под действием наркотиков административная ответственность наступает уже при нарушении режима комчаса на 30 минут и больше.

Напомним, действие комендантского часа было приостановлено Указом Главы ЛНР с 1 августа по 1 октября на территории всей Республики за исключением Славяносербского района, Кировска и Первомайска.

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