В ДНР хотят ввести запрет на продажу алкоголя в дни «последних звонков» и выпускных в школах

Поколение нынешних школьников приобщается к спиртному гораздо раньше, чем хотелось бы их родителям Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

В Донецкой Народной Республике предложили внести изменения в закон «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, алкогольной продукции и табачных изделий» в части продажи алкоголя в розницу в дни массовых мероприятий с участием молодежи. С такой инициативой выступили депутаты Молодежного парламента Республики, рассмотрев вопрос на пленарном заседании. Об этом сообщили в пресс-службе МП.

- Изменения предполагают ввести запрет на розничную продажу алкоголя 1 сентября, 1 июня, в дни «последних звонков» и выпускных в школах. Запрет не распространяется на продажу алкоголя в заведениях общественного питания, - пояснили парламентарии.

Отмечается, что за принятие данного решения в первом чтении проголосовала большая часть депутатов - из присутствующих на заседании 35 человек. Теперь документ должны утвердить во втором чтении, после чего его направят на рассмотрение в профильный комитет Народного Совета ДНР.

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