Перевальский интернат вводит принципиально новый подход к воспитанию детей-сирот

В учреждении хотят, чтобы дети жили не по классам, а как братья и сестры в одной семье [архивное фото] Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перевальская специальная (коррекционная) школа-интернат меняет подход к воспитанию детей. Там постараются создать условия максимально приближенные к домашним. Об этом сообщила директор учреждения Татьяна Семенова.

— Цель этого проекта - социализация и адаптация детей-сирот. Учреждения интернатного типа - это закрытые учреждения и дети здесь живут, мало общаясь с внешним миром. Мы стараемся создать такие условия, которые будут близкими к домашним, — отметила директор.

Это касается даже быта и окружения ребят. Комнаты, в которых они жили переоборудуют в квартиры. В них будет строгое разделение на спальни, зал и кухню. К новому году уже будет переделано одно крыло спального комплекса.

— Дети должны жить как братья, сестры в одной семье. Не по классам, а все вместе. Но самое главное - это личное пространство и право выбора ребенка. Он должен по собственному желанию решать, то ли он хочет отдыхать, то ли порисовать, то ли позаниматься какими-то другими делами, — подчеркнула Татьяна Семенова.

На данный момент под опекой школы-интерната находятся 50 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

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