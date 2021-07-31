В ЛНР приостановили действие режима комендантского часа с 1 августа по 1 октября

Леонид Пасечник приостановил на два месяца действие комендантского часа в Республике. Фото: АГ ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник указом № 427/21 от 31 июля 2021 года приостановил действие режима комендантского часа с 1 августа по 1 октября на территории ЛНР. За исключением Кировска, Первомайска и Славяносербского района, которые граничат с подконтрольной Украине территорией и подвергаются обстрелам и провокациям.

- Приостановить действие комендантского часа на территории Луганской Народной Республики в период с 23:00 1 августа 2021 года по 04:00 1 октября 2021 года за исключением территорий, находящихся в границах административно-территориального подчинения городу Кировску, городу Первомайску и Славяносербскому району, - говорится в документе.

Напомним, на территории ЛНР комендантский час действует с 23:00 до 04:00. А на территории ДНР комчас отменили в начале лета до 15 сентября. Но только на выходные дни.

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