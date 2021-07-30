Украинские военные за неделю двадцать пять раз нарушили перемирие в ЛНР

Украинские военные за неделю двадцать пять раз нарушили перемирие. Фото: штаб ООС

Украинские военные за прошедшую неделю двадцать пять раз нарушили перемирие на линии соприкосновения с ЛНР. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции Александр Мазейкин.

Военнослужащие 3-го батальона 24-й бригады ВСУ обстреливали районы Золото-5 и Калиново с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Бойцы 24-й бригады подвергли обстрелу из противотанкового гранатомета окрестности Молодежного. Районы Голубовского, Донецкого, Березовского и Желобка обстреливались с позиций 15-го батальона 128-й бригады ВСУ. Огонь велся из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские боевики обстреляли из автоматического гранатомета район Сокольников, а из вооружения БМП-2 - окрестности Березовского.

Все факты обстрелов с украинской стороны в оперативном порядке доведены представителям Украины в СЦКК и миссии ОБСЕ для детального разбирательства и привлечения виновных к ответственности.

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