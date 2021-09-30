Единому пространству быть: ДНР и ЛНР ратифицировали договор об общей экономической зоне

Ранее стороны утвердили положения о единой экономической комиссии и общем таможенном тарифе. Фото: сайт Главы ДНР

Донецкая и Луганская Народные Республики заложили правовую основу для создания единого экономического и таможенного пространства. Соответствующий договор вступил в законную силу после того, как стороны обменялись сегодня ратификационными грамотами.

В торжественной церемонии приняли участие руководители внешнеполитических ведомств ДНР и ЛНР Наталья Никонорова и Владислав Дейнего, сообщили в Донецком агентстве новостей.

Напомним, в начале сентября Республики Донбасса договорились о создании единого экономического пространства. Первым делом главы государств подписали договор о единой таможенной зоне и развитии экономической интеграции. Встреча руководителей государств прошла в режиме видеоконференции 15 сентября. Договор ратифицировали 22 сентября в парламентах Республик. Согласно положениям документа, он обретает законную силу после того, как стороны обменяются ратификационными грамотами. А значит, с сегодняшнего дня.

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