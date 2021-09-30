От осложнений после коронавируса в ЛНР скончались 27 человек

Не всем удается справиться с последствиями инфицирования Фото: Артем КИЛЬКИН

Статистику заболеваемости COVID-19 в Луганской Народной Республике пополнили 146 новых случаев. Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

Там уточнили, что за все время пандемии в Республике медики обнаружили наличие коронавирусной инфекции более чем у 12 тысяч жителей.

- Всего по состоянию на 30 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики - 12897, - рассказали в Минздраве.

При этом сообщается, что уже пошли на поправку и выписались из больниц с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 9768 человек. Не смогли побороть болезнь 1353 жителя. Из них 27 человек скончались только за последние сутки.

Тем временем в ДНР ужесточили карантинные меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Изменения коснулись режима работы заведений общепита и досуга, проведения массовых мероприятий и соблюдения санитарных норм. Кроме того, предприятиям и организациям рекомендуют перевести максимально возможное количество работников на удаленку.

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Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения (подробнее)