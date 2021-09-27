Справку с QR-кодом о вакцинации «Спутником V» теперь можно получить в прививочных пунктах ДНР

Для оформления справки необходимо лично обратиться в прививочный пункт Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители ДНР, прошедшие вакцинацию от коронавируса и не получившие справку с QR-кодом, могут оформить ее в любом прививочном пункте. Об этом сегодня сообщили в Министерстве здравоохранения.

- Справки о вакцинации от COVID-19 с QR-кодом для лиц, иммунизированных вакциной «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»), выдаются во всех пунктах вакцинации Донецкой Народной Республики, - сказано в сообщении.

Отмечается, что для оформления справки необходимо лично обратиться в прививочный пункт. При себе нужно иметь оригинал удостоверяющего личность документа и выданную ранее справку о вакцинации.

Напомним, что вакцинация в ДНР российским препаратом «Спутник V» началась с 1 февраля. Позднее, 30 июля для жителей Республики стала доступна вакцина «Спутник Лайт». Тогда же начали выдавать справки с QR-кодом, но только для тех, кто привился «Спутником Лайт».

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