С полсотни снарядов и мин: За сутки ВСУ обстреляли ДНР четыре раза

Днем ранее украинские военные трижды нарушили условия перемирия, выпустив по Республике почти 80 боеприпасов. Фото: штаб «ООС»

За прошедшие сутки киевские силовики нарушили режим тишины на линии соприкосновения с Донецкой Народной Республикой четыре раза. Об этом сообщили ее представители в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Всего в направлении Республики были выпущены 48 боеприпасов из гранатометов СПГ, РПГ и АГС. В зоне обстрелов оказались поселок шахты имени Гагарина на горловском и село Ленинское на мариупольском направлениях. Жертв среди мирного населения и повреждений гражданской инфраструктуры нет, - уточнили наблюдатели.

Отмечается, что днем ранее украинские военные трижды нарушили условия перемирия, выпустив по ДНР почти 80 снарядов и мин. А этой ночью и утром ВСУ били из минометов по окрестностям Ясиноватой. Под основным ударом оказалось село Васильевка, где расположен важный объект водоснабжения Донбасса - насосная станция Южнодонбасского водовода, который питает водой жилые районы по обе стороны от линии разграничения.

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