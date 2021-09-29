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Политика29 сентября 2021 10:20

Армия Украины в два раза увеличила интенсивность обстрелов ДНР

За прошедшие сутки противник выпустил порядка 80 боеприпасов по направлению населенных пунктов Республики
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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ВСУ выпустили порядка 80 боеприпасов по направлению населенных пунктов ДНР. Фото: штаб ООС

ВСУ выпустили порядка 80 боеприпасов по направлению населенных пунктов ДНР. Фото: штаб ООС

Боевики вооруженных формирований Украины в Донбассе за прошедшие сутки удвоили интенсивность огня на линии соприкосновения с ДНР. За отчетный период было зафиксировано три нарушения перемирия.

— В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались следующие населенные пункты: Доломитное, Крутая Балка. Общее количество примененных боеприпасов – 78 единиц, — сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Для сравнения в предыдущие сутки украинские силовики дважды нарушили «режим тишины», выпустив по ДНР 39 боеприпасов.

Отмечается, что за 28 сентября жертв среди мирных жителей и повреждений гражданской инфраструктуры зафиксировано не было. Представительство ДНР в Совместном центре в очередной предприняло попытку установления тишины, но запросы были проигнорированы украинской стороной. На все обращения приходил неизменный ответ: «обстрел не подтверждаем».

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