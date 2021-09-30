Ночью и утром украинские войска били из минометов по окрестностям Ясиноватой

Противник применял крупнокалиберную артиллерию. Фото: штаб «ООС»

Почти 40 снарядов и мин выпустили украинские войска по окрестностям Ясиноватой за прошедшую ночь и утро. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 3.25 обстрелу подверглась Васильевка. По селу были выпущены 20 артиллерийских снарядов калибром 122 миллиметра. В 7.37 удар был нанесен по району поселка Минеральное, куда выпущены 18 мин калибром 120 миллиметров, - рассказали наблюдатели.

По информации СЦКК, украинская сторона вела огонь со стороны подконтрольных ей поселков Новоселовка Вторая и Каменка.

Напомним, что в селе Васильевка расположен важный объект водоснабжения Донбасса - насосная станция Южнодонбасского водовода, который питает водой жилые районы по обе стороны от линии разграничения. Станция неоднократно подвергалась украинским обстрелам, после чего часть городов и поселков юга Донбасса оставалась без воды.

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