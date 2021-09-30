В Донецке горела многоэтажка, погибли двое жителей

К тушению пожара привлекались 4 единицы техники и 11 сотрудников МЧС Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сегодня ночью в Донецке случился смертельный пожар. Горел многоэтажный дом, расположенный по улице Островского Кировского района столицы. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

По словам мэра, при пожаре погибли два человека - мужчина 1946-го и женщина 1951 годов рождения. Специалисты устанавливают причину произошедшего, проинформировали также в МЧС ДНР.

Как уточнили в ведомстве, горела 3-комнатная квартира на 8-ом этаже десятиэтажного дома.

- Огонь уничтожил мебель и личные вещи жильцов на площади в 26 квадратных метров на кухне и в коридоре. Сгорел один оконный и два дверных блока, - рассказали спасатели.

Уточняется, что тушили пожар 4 единицы техники и 11 сотрудников личного состава МЧС.

Напомним, 9 сентября на этой же улице во время пожара погибла 50-летняя женщина. Происшествие случилось в квартире на 9-ом этаже девятиэтажного дома. Огнем были уничтожены домашние вещи и мебель хозяйки. От МЧС ДНР привлекались 15 человек и 5 единиц техники.

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