В Донецке на месте пожара в девятиэтажке нашли тело 50-летней женщины

50-летняя женщина погибла в огне пламени Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Во время пожара в Кировском районе Донецка погибла 50-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС ДНР.

Происшествие случилось 9 сентября в квартире на девятом этаже девятиэтажного дома по улице Николая Островского. На месте пожара было найдено тело женщины, 1971 г.р. Огнем уничтожены домашние вещи и мебель на площади 12 кв. м. От МЧС ДНР привлекались 15 человек и 5 единиц техники.

А сегодня, 10 сентября, в Червоногвардейском районе Макеевки по улице Тореза загорелся восьмиквартирный одноэтажный жилой дом. Огнем уничтожено перекрытие на площади 334 кв. м, кровля — 350 кв. м, мебель и домашние вещи в одной из квартир. От МЧС ДНР привлекались 29 человек и 7 спецмашин.

Всего в Республике за последние сутки ликвидировано 25 пожаров, из них 5 — загорание сухой растительности.

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