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Общество10 сентября 2021 10:10

В Донецке из-за аварии приостановлено движение троллейбусов по маршруту №2 в направлении железнодорожного вокзала

В районе торгового центра «Белый лебедь» произошло столкновение четырех автомобилей
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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На пересечении проспекта Мира и улицы Артема постоянно происходят аварии. Фото: МВД ДНР

На пересечении проспекта Мира и улицы Артема постоянно происходят аварии. Фото: МВД ДНР

Сегодня, 10 сентября, в Донецке из-за аварии временно приостановлено движение троллейбусов по маршруту №2. Об этом сообщил глава столичной администрации Алексей Кулемзин на своей странице в соцсети.

- В результате дорожно-транспортного происшествия временно приостановлено движение троллейбусов по маршруту №2 в направлении железнодорожного вокзала. В районе торгового центра «Белый лебедь» произошло столкновение четырех автомобилей. Пострадавших нет, - написал мэр Донецка.

Очевидцы сообщают, что авария произошла на пересечении проспекта Мира и улицы Артема. Движение троллейбусов в сторону ДМЗ не остановлено. Отметим, что в этом месте постоянно происходят аварии.

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