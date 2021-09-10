В Донецке из-за аварии приостановлено движение троллейбусов по маршруту №2 в направлении железнодорожного вокзала

На пересечении проспекта Мира и улицы Артема постоянно происходят аварии. Фото: МВД ДНР

Сегодня, 10 сентября, в Донецке из-за аварии временно приостановлено движение троллейбусов по маршруту №2. Об этом сообщил глава столичной администрации Алексей Кулемзин на своей странице в соцсети.

- В результате дорожно-транспортного происшествия временно приостановлено движение троллейбусов по маршруту №2 в направлении железнодорожного вокзала. В районе торгового центра «Белый лебедь» произошло столкновение четырех автомобилей. Пострадавших нет, - написал мэр Донецка.

Очевидцы сообщают, что авария произошла на пересечении проспекта Мира и улицы Артема. Движение троллейбусов в сторону ДМЗ не остановлено. Отметим, что в этом месте постоянно происходят аварии.

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