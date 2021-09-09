На Донецком металлургическом заводе произошел пожар

На месте происшествия работают спецслужбы для выяснения причины возгорания. Фото: пресс-служба МЧС ДНР

Утром 9 сентября в кислородном цеху Донецкого металлургического завода произошел пожар. Об этом сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в социальных сетях.

— В 6.42 произошло возгорание в кислородном цеху Донецкого металлургического завода (ДМЗ). На месте работают спецслужбы. Пострадавших нет. Причина возгорания выясняется, — говорится в сообщении.

Напомним, что в прошлый раз пожар на ДМЗ произошел в августе. Тогда сообщалось о горении открытой территории рядом с заводом. Сами объекты предприятия не пострадали.

Донецкий металлургический завод является одним из самых старых предприятий в Донбассе. Его основали еще в 1872 году. Он специализируется на производстве чугуна и стали. Труб, шлакообразующих смесей и пр. С 2014 года предприятие несколько раз закрывалось, но весной этого года возобновило выпуск продукции.

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