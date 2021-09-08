Состояние пострадавших на шахте в ЛНР горняков остается стабильно тяжелым

Один из горняков получил наиболее тяжелые травмы нижних конечностей (архив). Фото: МЧС ДНР

Луганская республиканская клиническая больница готовит наиболее пострадавшего при аварии на шахте «Красный партизан» в ЛНР горняка к транспортировке в Россию. Об этом после проведенных с российскими врачами онлайн-консультаций сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

- Медицинская помощь пострадавшим в полном объеме оказывается на территории ЛНР. Но один из пациентов получил наиболее тяжелые травмы нижних конечностей, и с целью сохранения ходьбы ему необходимо оказание высокоспециализированной медицинской помощи на территории Российской Федерации, - объяснила она.

Уточняется, что состояние горняков, по которым медики проводили консультации, остается стабильно тяжелым.

- Характер травм тяжелый: большие дефекты тканей, большие размозжения, но в целом российские коллеги и мы испытываем оптимизм и думаем, что все будет хорошо, все вылечатся, - сказал заведующий ортопедо-травматологическим отделением ЛРКБ Андрей Маяцкий.

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