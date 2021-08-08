В МЧС сообщили о последствиях пожара на Донецком металлургическом заводе

От МЧС для тушения пожара на ДМЗ привлекались 31 человек личного состава и восемь машин спецтехники.

7 августа на открытой территории Донецкого металлургического завода произошел пожар. Возгорание было видно в нескольких районах города. Огонь ликвидировали в 18:46. О подробностях происшествия сегодня рассказали в пресс-службе МЧС ДНР.

- Произошло возгорание внутренней обшивки вагонов. В результате пожара уничтожена внутренняя обшивка двух вагонов, которые подготавливались к утилизации, пенопласт и древесина на площади 30 квадратных метров, — отметили в ведомстве.

Также в этот день возле Амвросиевки сгорел 1 га стерни скошенного пшеничного поля. А в Снежном в доме на двух хозяев огонь уничтожил кровлю на площади 252 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

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