В Донецке пожар на ДМЗ полностью ликвидировали. Фото: ДМЗ

В Донецке пожар на ДМЗ полностью ликвидирован. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

- Пострадавших нет, - сообщил Алексей Валерьевич.

Напомним, что 7 августа на Донецком металлургическом заводе произошел пожар. Горел пенопласт. На месте чрезвычайного происшествия работали ответственные службы.

Донецкий металлургический завод - одно из старейших предприятий в Донбассе, основанное в 1872 году. Завод специализируется на изготовлении чугуна, стали, труб, шлакообразующих смесей и многого другого.

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