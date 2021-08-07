В Донецке пожар на ДМЗ полностью ликвидировали. Фото: ДМЗ
В Донецке пожар на ДМЗ полностью ликвидирован. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
- Пострадавших нет, - сообщил Алексей Валерьевич.
Напомним, что 7 августа на Донецком металлургическом заводе произошел пожар. Горел пенопласт. На месте чрезвычайного происшествия работали ответственные службы.
Донецкий металлургический завод - одно из старейших предприятий в Донбассе, основанное в 1872 году. Завод специализируется на изготовлении чугуна, стали, труб, шлакообразующих смесей и многого другого.
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