В Донецке построят коттеджный городок для горожан, которых ВСУ оставили без крыши над головой

Дома будут похожи на те, что на улице Апрельской. Новый коттеджный городок возведут рядом. Фото: Минстрой ДНР

В Донецкой Народной Республике возобновят строительство домов частного сектора. Это в ближайших совместных планах Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Правительства Республики.

Дома будут возводить с применением каркасной технологии, которая давно и прочно зарекомендовала себя во всем мире. Первый пилотный проект реализуют на улице Апрельской в Пролетарском районе Донецка.

- Объемы средств, направляемых Республикой на строительство, ограничены. И мы пытаемся использовать их максимально эффективно. Дома будут возводить по типовому проекту, по которому уже строили жилье на улице Апрельской в 2016 году. По предварительным подсчетам, использование данной технологии позволит построить больше, чем мы могли до этого. «Коробку» дома площадью до 80 квадратных метров будут возводить не более чем за 14 дней, - заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Наумец.

Коттеджный городок для пострадавших от обстрелов, построенный в 2016 году Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сейчас специалисты просчитывают возможность удешевления стоимости возведения каркасного жилья. Процессу сборки легко обучиться. Ее может осуществлять бригада из четырех человек. Затраты будут снижены за счет того, что не нужно использовать машины и механизмы. Удешевить стоимость возведения домов планируется и благодаря применению местных строительных материалов.

- Использование данной технологии в строительстве социального жилья позволит возвести капитальные дома в сжатые сроки тысячам жителей, которые утратили свое жилье в результате боевых действий, - прокомментировала советник Председателя Правительства Яна Гагина.

По данным Минстроя, седьмой год больше 1 300 семей вынуждены скитаться по общежитиям, съемным квартирам или жить у родственников. Для строительства коттеджного городка сформируют стройотряды - какие были в СССР. Таким образом, студенты - будущие строители - смогут не только заработать, но и приобрести бесценный опыт.

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