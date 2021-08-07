В ДНР возобновят строительство домов взамен разрушенным украинскими силовиками

Коттеджный городок для пострадавших от обстрелов, построенный в 2016 году Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецкой Народной Республике возобновят строительство домов частного сектора. Это в ближайших совместных планах Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Правительства Республики.

Дома будут возводить с применением каркасной технологии, которая давно и прочно зарекомендовала себя во всем мире. Первый пилотный проект реализуют на улице Апрельской в Пролетарском районе Донецка.

- Объемы средств, направляемых Республикой на строительство, ограничены. И мы пытаемся использовать их максимально эффективно. Дома будут возводить по типовому проекту, по которому уже строили жилье на улице Апрельской в 2016 году. По предварительным подсчетам, использование данной технологии позволит построить больше, чем мы могли до этого. «Коробку» дома площадью до 80 квадратных метров будут возводить не более чем за 14 дней, - заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Наумец.

Сейчас специалисты Минстроя просчитывают возможность удешевления стоимости возведения каркасного жилья. Затраты будут снижены за счет того, что не нужно использовать машины и механизмы. Удешевить стоимость возведения домов планируется и благодаря применению местных строительных материалов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДонНАСА презентовали первые наработки по схеме территориального планирования ДНР

Разработка стратегически важного документа - поручение Правительства Республики (подробнее)