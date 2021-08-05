В ДонНАСА презентовали первые наработки по схеме территориального планирования ДНР. Фото: Минстрой

В Донбасской национальной академии строительства и архитектуры прошло заседание круга специалистов, принимающих участие в разработке Схемы территориального планирования Донецкой Народной Республики. Задача была поставлена Правительством Республики в рамках утверждённых на 2021 год мероприятий.

- Для развития государства очень важно знать свои ресурсы и возможности. Актуальная информация, сбором и обработкой которой занимаются сейчас специалисты ДонНАСА, поможет в дальнейшем ориентироваться руководству Республики и административно-территориальных единиц при планировании и ведении хозяйственной деятельности. Стратегической целью разработки Схемы территориального планирования является создание и поддержание благоприятной жизненной среды, обеспечение устойчивого социально-экономического развития Республики. Схема имеет большое значение для формирования нового видения развития нашей территории, анализа промышленности, природных ресурсов, экономических, демографических и социальных факторов, - прокомментировал задачи выполняемой работы министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Наумец.

Собрать исходные данные для стратегически важного документа запланировано к декабрю. Сама работа над Схемой займёт несколько лет.

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