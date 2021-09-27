В Донецке наградили мужчину, который вытащил раненого водителя из горящего автомобиля «скорой»

К военным наградам у капитана прибавилась и спасательная медаль. Фото: Скриншот видео «1-й Республиканский»

Накануне седьмой годовщины создания МЧС ДНР, которая отмечалась 26 сентября, в спасательном ведомстве наградили отличившихся в чрезвычайных ситуациях.

Медаль «За спасение жизни» получил мужчина, который 13 сентября возле Республиканского центра охраны материнства и детства с риском для здоровья спас водителя из горящего автомобиля скорой медпомощи. Им оказался капитан Народной милиции ДНР (имя его не называется). В тот день он был на первом этаже санпропускника.

- Услышал хлопок. От него раскрылись двери. Побежали люди. Я выскочил во двор. Увидел горящую «скорую». Возле переднего колеса находился пострадавший водитель. Я его вынес на безопасное расстояние. Спросил, есть ли в машине еще люди и установлено ли газобаллонное оборудование? Получил отрицательный ответ, - по военному кратко рассказал капитан.

Медаль отважному защитнику Донбасса вручил глава спасательного ведомства Алексей Кострубицкий.

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