Пожар на шахте Засядько: шестьдесят горняков эвакуировали, судьба одного остается неизвестной

На шахте Засядько проходит операция по спасению горняка Фото: Евгения ГУСЕВА

Горноспасатели МЧС ДНР эвакуировали на поверхность шестьдесят шахтеров, судьба одного остается неизвестной. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

- В шахте находился 61 человек, из них 26 - на аварийном участке. В 4.45 все работники из шахты были выведены на поверхность за исключением одного горняка, - говорится в сообщении МЧС ДНР.

Первоочередные поисковые работы не дали результата. Горноспасатели провели поиск не вышедшего на поверхность человека до места задымления аварийного участка и произвели анализ рудничной атмосферы. Тушение пожара и возобновление спасательной операции запланировано после реверсирования воздуха, которое началось в 4.57. Реверс позволяет быстро доставить в аварийную выработку свежий воздух и забрать отравленный на поверхность.

Шахта Засядько - одна из крупнейших в регионе. Уголь добывают на глубине свыше километра, от взрывов метана на предприятии не раз гибли люди.

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