Почему роза стала символом Донецка

Куратор розария Донецкого ботанического сада Алена Папазова Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В 60-е годы прошлого века первый секретарь обкома партии Владимир Дегтярев был с рабочей поездкой во Франции.

- В Париже в парке Версаля ему запали в душу увиденные розарии. Узнав, что цветов там полмиллиона, у него родилась идея высадить в Донецке миллион роз – по одной на каждого дончанина, - рассказала «КП» куратор розария Донецкого ботанического сада Алена Папазова.

Любовь отца области к розам разделял и первый директор Донецкого ботанического сада Евгений Кондратюк. Их совместная энергия превратила промышленный центр к началу 70-х годов в город миллиона роз. Во многом благодаря этой акции ЮНЕСКО признала Донецк самым зеленым из всех промышленных городов в мире.

Розы были известны человеку уже в 5-м тысячелетии до н. э. Древнейшие находки украшений с их изображениями обнаружены в алтайских курганах и Китае. В древней Индии роза являлась священным цветком, по закону любой, кто приносил розу царю, мог попросить у него что угодно. Другие народы почитали этот цветок не только за красоту, научились делать розовое масло и варенье из лепестков.

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