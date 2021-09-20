Тройка уникальных роз Донецкого ботсада

Алена Папазова и Наталья Балабенко (слева направо) показывают «Розу мира». Этот сорт признан эталоном и удостоен множества наград, в том числе звания «Самая красивая французская роза» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

1. Дикая роза (шиповник донецкий). В природе произрастает только в донбасских степях под Старобешево и Торезом. Шиповник донецкий занесен в Красную Книгу Ростовской области и Европейский красный список. В розарии зацветает розовым одним из самых первых. У уникального шиповника очень крупные плоды, напоминающие желуди.

2. «Роза мира». Чайный сорт французской селекции поражает размером крупных цветков от солнечно-желтого до кремового цвета, слегка окрашенным по краям лепестков в малиново-розовый цвет. В свое время эту розу, спасая от фашистов во время Великой Отечественной войны, вывезли в разные страны черенками и практически везде она прижилась. Ее назвали в честь заключения мирового соглашения в 1939 году.

Букеты из роз этого сорта были подарены главам делегаций стран-учредителей на первом заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. И сейчас на заседаниях ООН розы мира украшают стол переговоров.

3. «Майор Гагарин». Сорт получил свое название 3 сентября 1961 года, когда Никитский ботанический сад, что в пригороде крымской Ялты, посетили первые космонавты – Юрий Гагарин и Герман Титов. Отечественная селекционер Вера Клименко преподнесла Юрию Гагарину свой новый, еще не названный сорт розы, и получила согласие назвать этот сорт в его честь. «Майор Гагарин» - это метровые розы серебристо-розового цвета. На одном побеге может быть до пяти бутонов, цветет до самых морозов.

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