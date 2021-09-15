Украинская сторона на переговорах Контактной группы назвала колхозом предложение ДНР вести протоколы встреч

Наталья Никонорова. Фото: МИД ДНР

В рамках дискуссии о регламенте, с которой началось сегодняшнее заседание Контактной группы, украинский представитель озвучил очень странную позицию о том, что протоколы по итогам встреч Контактной и рабочих групп – это «колхоз» и что на Минской площадке Киев согласен фиксировать в письменном виде только достигнутые договоренности, но не сам ход встреч.

- Республики совсем не просто так настаивают на протоколах по итогам переговоров – у нас эта настойчивость появилась благодаря многолетнему опыту наблюдений за поведением украинских представителей на Минской площадке, которые то под предлогом замены переговорщиков, то имитируя потерю памяти отказываются от своих, высказанных ранее позиций и даже уже достигнутых решений, - рассказала министр иностранных дел ДНР, полномочный представитель Республики на переговорах Контактной группы Наталья Никонорова.

При этом Алексей Резников заявил, что «иногда позиция Украины на переговорах носит официальный характер, иногда стратегический, в зависимости от ситуации».

- Тем самым представитель Украины открыто признал, что украинская сторона позволяет себе крайне фривольно относится к договоренностям Минского пакета и когда это невыгодно Киеву, попросту игнорировать взятые на себя обязательства, - отметила Наталья Юрьевна.

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