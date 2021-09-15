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Политика15 сентября 2021 14:58

Контактная группа по мирному урегулированию в Донбассе начала переговоры

Переговоры по мирному урегулированию в Донбассе проходят по видеосвязи
Роман ПОБЕРЕЖНЮКРоман ПОБЕРЕЖНЮК
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Контактная группа по мирному урегулированию в Донбассе начала переговоры. Фото: МИД ДНР

Контактная группа по мирному урегулированию в Донбассе начала переговоры. Фото: МИД ДНР

Контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе приступила к работе в режиме видеоконференции. Об этом сегодня сообщили в Министерстве иностранных дел ДНР.

Накануне видеоконференции прошли в четырех профильных подгруппах. Существенных результатов они не принесли. А заседание по гуманитарным вопросам и вовсе было сорвано украинской стороной. Представители киевской делегации отказались обсуждать вопросы повестки дня и покинули конференцию буквально через пять минут после подключения участников.

Это уже второе подряд заседание, которое украинская сторона срывает по необоснованным, надуманным причинам. Таким образом представители официального Киева намеренно пытаются уйти от рассмотрения «больной» для них темы процессуальной «очистки» участников предыдущих обменов пленными и решения задач по поиску лиц, пропавших без вести.

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