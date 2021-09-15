Украинские военные препятствовали работе беспилотников ОБСЕ в Донбассе. Фото: СММ ОБСЕ

Украинские военные препятствовали работе беспилотников миссии ОБСЕ в районе Спорного и зоне разведения сил и средств вблизи Золотого. Они использовали средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сегодня сообщили в управлении Народной милиции ЛНР.

- В районах Спорного, Золотого-2 и Золотого-4, а также в зоне разведения сил и средств вблизи Золотого в зоне ответственности 24-й бригады мобильная группа 20-го батальона РЭБ с помощью станций «Буковель-АД» осуществляла подавление сигналов каналов управления БПЛА ОБСЕ для недопущения вскрытия наблюдателями размещенной в этих районах военной техники, - говорится в сообщении.

Эти факты подтверждаются в отчете ОБСЕ за 14 сентября. Как сообщалось ранее, в украинской армии созданы подразделения, которые специализируются на препятствовании работе международных наблюдателей.

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