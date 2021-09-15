Наблюдатели ОБСЕ не установили причину повреждений на нефтебазе в Донецке

Была атакована нефтебаза в Кировском районе столицы с применением ударного беспилотника. Фото: МЧС ДНР

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает, что миссия ОБСЕ зафиксировала последствия взрыва на нефтебазе в Донецке 11 сентября, но так и установила причину повреждений.

Беспилотник СММ зафиксировал следы горения на северо-западной стороне верхней части резервуара для хранения нефтепродуктов, а также два листа металла, уложенных на доску, чтобы закрыть пробоину. БПЛА также зафиксировал, что поручни и металлические ограничители вдоль северо-западного края резервуара были погнуты.

- Команда ОБСЕ также видела пластиковые обломки на земле под северо-западной стороной резервуара. К сожалению, СММ традиционно не смогла определить причину возникновения повреждений, - констатировали в СЦКК.

Напомним, что нефтехранилище атаковали украинские беспилотники. Прогремело два взрыва, было уничтожено 1300 тонн топлива.

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