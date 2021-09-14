Под Донецком появились боевики печально «знаменитого» украинского нацбатальона

Нацбатовцы прибыли для провокаций. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Боевики украинского националистического формирования «Донбасс» (запрещенная в РФ организация) замечены на территории Марьинского района вблизи Еленовки. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Отмечаем прибытие в зону «операции объединенных сил» («ООС») националистического батальона «Донбасс», который находится в оперативном подчинении 54-й отдельной механизированной бригады, - сказано в сообщении.

Сведения об этом УНМ получило из контролируемой украинской властью администрации Марьинского района. По ее данным, после прибытия радикалов отмечаются факты мародерства в селах Березовое и Тарамчук.

Напомним, батальон «Донбасс» сформирован весной 2014 года из числа добровольцев и бывших участников «Евромайдана». Националисты вели бои в Карловке, Песках, Попасной, Лисичанске, Иловайске и других городах и поселках. Нацбат вместе с другими радикалами был разгромлен в Иловайском котле. Сейчас это 46-й отдельный батальон специального назначения «Донбасс-Украина».

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