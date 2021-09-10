На передовую в Донбасс для провокаций прибыли 900 боевиков-националистов вместе с артиллерией

Украинские националисты имеют на вооружении 120-миллиметровые минометы и пушки. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Украина перебросила в зону проведения так называемой «операции объединенных сил» («ООС») более 900 боевиков украинского националистического полка «Азов» (запрещенная в РФ организация), а также крупнокалиберные минометы и артиллерию. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Нашей разведкой отмечается прибытие в районы поселка Новолуганское и города Северодонецк двух ротно-тактических групп националистической группировки «Азов» численностью более 900 человек. В составе обеих групп имеется тяжелое вооружение - гаубицы и минометы, - проинформировал Филипоненко.

Оборонное ведомство ЛНР не исключает, что накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в США для участия в Генассамблее ООН (она откроется 14 сентября) националисты предпримут попытки дестабилизировать обстановку на линии боевого соприкосновения.

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