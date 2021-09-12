Украинская армия обстреляла из минометов юг ДНР

За минувшие сутки территорию Республики украинские войска накрывали огнем четыре раза. Фото: штаб «ООС»

Сегодня вечером украинская армия обстреляла село Новоласпа на юге Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили представители ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 17.30 со стороны населенного пункта Старогнатовка по селу Новоласпа были выпущены 12 мин калибром 120 миллиметров, - рассказали наблюдатели.

Уточняется, что украинская сторона в СЦКК по-прежнему игнорирует все запросы Республики на восстановление режима тишины путем задействования координационного механизма.

Напомним, за минувшие сутки территорию Донецкой Народной Республики украинские войска обстреляли четыре раза. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов составило 48 единиц. Под огнем противника оказались окрестности населенных пунктов Верхнеторецкое, Озеряновка и Докучаевск. Их обстреляли из 122-миллиметровых гаубиц, крупнокалиберных минометов, БМП и БТР.

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