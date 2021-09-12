В Донецке опубликовали видео с места взрыва на нефтебазе

На месте взрыва были найдены фрагменты беспилотных устройств. Фото: скриншот с видео представительства ДНР в СЦКК

Появились первые фрагменты видео с места взрыва на нефтебазе Донецка. Их обнародовали представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В ходе оперативных мероприятий было установлено, что диверсионные действия произошли в результате атаки с использованием 2 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, о чем свидетельствуют найденные на месте взрыва фрагменты устройств: двигатель и обгоревшие части фюзеляжа, крылья, - рассказали в СЦКК.

По информации представительства Республики, на нефтебазе Донецка произошли 2 взрыва. Первый прогремел в 7.30 в полусотне метров от резервуара с горюче-смазочными материалами, а второй - уже в 12.30 на крыше хранилища. Как уточнили наблюдатели, жертв и пострадавших среди мирного населения нет.

Напомним, Глава ДНР Денис Пушилин выступил с заявлением в связи со взрывом на государственном предприятии «Топливная компания «Нефтебаза» и отметил, что Украина прибегает к таким методам ведения войны, как запрещенная в России террористическая организация «Аль-Каида», трагично известная во всем мире терактом в США 11 сентября.

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