Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика11 сентября 2021 20:52

Денис Пушилин сделал заявление в связи со взрывом на нефтебазе в Донецке

11 сентября в Кировском районе Донецка в результате взрыва произошло возгорание на государственном предприятии «Топливная компания «Нефтебаза»
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Денис Пушилин

Денис Пушилин

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сделал заявление в связи со взрывом на нефтебазе в Кировском районе Донецка.

- Украина использует методы ведения войны таких террористических организаций, как «Аль-Каида» (запрещенная в РФ организация). Данный факт подчеркивает и выбранная дата – 11 сентября, трагично известная во всем мире терактом в Соединенных Штатах Америки, - заявил Пушилин.

Глава государства отметил, что Украина методично наращивает огневую агрессию по объектам инфраструктуры Донецкой Народной Республики.

- Не прошло и двух месяцев с тех пор, как противник пытался взорвать газопровод в одном из районов Донецка. Менее чем за месяц ВФУ пять раз нанесли прицельные огневые удары по энергоузлам, которые обеспечивают электроэнергией прифронтовые районы Республики, - сказал Денис Владимирович.