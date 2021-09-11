Денис Пушилин сделал заявление в связи со взрывом на нефтебазе в Донецке

Денис Пушилин Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сделал заявление в связи со взрывом на нефтебазе в Кировском районе Донецка.

- Украина использует методы ведения войны таких террористических организаций, как «Аль-Каида» (запрещенная в РФ организация). Данный факт подчеркивает и выбранная дата – 11 сентября, трагично известная во всем мире терактом в Соединенных Штатах Америки, - заявил Пушилин.

Глава государства отметил, что Украина методично наращивает огневую агрессию по объектам инфраструктуры Донецкой Народной Республики.

- Не прошло и двух месяцев с тех пор, как противник пытался взорвать газопровод в одном из районов Донецка. Менее чем за месяц ВФУ пять раз нанесли прицельные огневые удары по энергоузлам, которые обеспечивают электроэнергией прифронтовые районы Республики, - сказал Денис Владимирович.