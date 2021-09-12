В больницы ДНР завезли швейцарское оборудование и экспресс-тесты для выявления COVID-19

В лечебные учреждения передали 1,5 миллиона антиген-тестов на ковид Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В лечебные учреждения Донецкой Народной Республики завезли новое оборудование и экспресс-тесты для выявления в организме человека коронавирусной инфекции. Такую помощь оказала Республике Швейцария. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству доставило гуманитарную помощь в учреждения здравоохранения Республики в виде медицинского оборудования для больниц, а также тестов для определения COVID-19, - рассказали в медицинском ведомстве.

В свою очередь, Минздрав выразил признательность благотворительной организации за оказанную жителям поддержку.

Напомним, в Донецк прибыл первый из четырех крупных швейцарских конвоев с гуманитарной помощью. Грузовики привезли более 2 тонн химикатов для очистки питьевой воды, полтора миллиона антиген-тестов на ковид и 30 аппаратов для искусственной вентиляции легких.

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