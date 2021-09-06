В Донецк швейцарский гумконвой привез антиген-тесты и аппараты для искусственной вентиляции легких

В Донецк прибыл самый крупный гуманитарный груз, направленный Швейцарией. Фото: Посольство Швейцарии

В минувшие выходные пересек линию соприкосновения и прибыл в Донецк первый из четырех крупных швейцарских конвоев с гуманитарной помощью. Об этом сообщили в посольстве Швейцарии в Украине.

- Это 13-й и самый крупный гуманитарный груз, направленный Швейцарией в восточную часть Украины, - говорится в сообщении.

Цель доставки груза - обеспечить справедливое распределение гуманитарных товаров в интересах пострадавшего от конфликта гражданского населения по обе стороны линии соприкосновения в Донбассе.

Грузовики привезли 2,3 тонны химикатов для очистки питьевой воды, 1,5 млн антиген-тестов на ковид и 30 аппаратов для искусственной вентиляции легких.

Также через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» три грузовика завезли в ДНР гуманитарный груз от Международного Комитета Красного Креста. Это строительные материалы и медицинские средства. Общий вес помощи составил более 53 тонн.

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