В ДНР сняли ограничения на въезд в Новоазовский район

Проезд к морю снова стал свободным Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В связи с окончанием курортного сезона в Донецкой Народной Республике сняли ограничения на въезд в Новоазовский район. Там были демонтированы 4 блокпоста, которые установили ранее в противоэпидемиологических целях. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей со ссылкой на главу района Олега Моргуна.

- Сняли 4 блокпоста - в Самсоново под Безыменным, в Васильевке, Приморском и Шевченко - в связи с окончанием сезона. Дети пошли в школу, количество людей уменьшилось, соответственно, смысла в этих постах нет, - передает агентство слова собеседника.

По словам руководства района, фактически действующим сейчас остался только один блокпост - он расположен в районе Самсоново. Однако досмотр там не проводят, и ограничения на проезд в населенный пункт не действуют. В остальных же точках заграждающие сооружения были демонтированы полностью. А вот на въезде в Седово режим работы КПП остался прежним.

Напомним, этим летом на территории всего Азовского побережья в ДНР действовал особый пропускной режим - для проезда к морю нужна была местная прописка или регистрация у принимающей стороны. Ограничения ввели в связи с угрозой распространения коронавируса.

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