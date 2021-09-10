Когда есть положительные эмоции – болезнь отступает

С 2014 года онкобольных стало больше, и помочь им психологически адаптироваться - задача групповой работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Разговорить Алису Галкину не просто. Она – кандидат экономических наук, преподает в вузе, до войны работала в банке. А в нерабочее время ведет Группу. Именно так, с большой буквы. Там сложные пациенты, их родные. Те, кому вдруг, как снег на голову, обрушили диагноз – онкология.

- Моя задача – дать веру, что жизнь продолжается! – говорит Алиса. Она не называет имена клиентов, но видно, как глубоко переживает за каждого из них.

Спрашивается, зачем ей такой груз?

- Делала в банке расчеты по строительству. Но всегда хотелось заниматься социальными проектами. И, к тому же, не хочу пропустить детство своего ребенка.

Алиса Галкина. ФОТО: Личный архив

Главное не диагноз, а качество жизни

Во время войны, увы, онкобольных стало больше. Это не отражается в статистике Миннздрава, да и ВОЗ все до конца не объяснит. Но факт остается фактом – в Донбассе стало больше тех, кто привыкает жить с мыслью, что он онкобольной.

- Я заметила, что люди, у которых родные имели онкологию, и ухаживали за ними, легче переносят свой диагноз, - говорит Алиса. – Увы, у нас общество не готово понять, что онкология – не приговор. Не готово понять, что человек с этим диагнозом может жить долго. Вопрос – как? Замкнуться в себе, или найти силы жить, раскрыть в себе таланты, индивидуальность. Самое страшное – уйти в болезнь. И сдаться.

Феерические истории – не мое. Задача в другом

- Многие хотели бы получить помощь, как это сделать?

- Сбор участников – постоянно, в течении месяца. Здесь больше работает «сарафанное радио». Находимся по адресу Пархомено, 4а.

- Вы не публичные, но результат положительный.

- Могли бы больше! Проблема в тяжелых больных, и в тех, кто пока не верит в психологическую поддержку.

- Что мешает людям прийти к вам?

- Физическая слабость, не все могут добраться. Многие онкобольные, которые не находятся в острой стадии заболевания, не хотят снова сталкиваться с переживаниями, связанными с болезнью. К тому же, лечение в больницах для таких больных дорогое. И люди буквально бросаются заработать деньги, чтобы оплатить химиотерапию, к примеру. Не все доверяют Группе. Это потому, что институт психологической поддержки полностью отсутствовал. Многие же даже боятся говорить с близкими о диагнозе. И начальнику на работе боятся сказать о своих потребностях.

- Во время пандемии Вы продолжали вести Группу?

- Да, связывались по Интернету, я постоянно на связи.

- У вас есть истории пациентов, которые бы победили онкологию?

- Феерических историй нет. Моя задача в другом. Если у человека положительные эмоции – болезнь отступает. В Группе я вижу, как одни понимают диагноз, как испытание. А другие – как что-то несправедливое. Мол, за что это мне? Я же не заслужила.

- Наверное, клиенты просят помощи и вне Группы?

- Помню, читаю лекцию, и тут звонок. Женщина, участница Группы, говорит, что уже не может жить… Я говорила с ней часа два. Сняла ли я ее с табуретки? Это слишком громкие слова. Не снимала, но ей стало легче, депрессивные мысли ушли, желания жить вернулось.

- Насколько лечащие врачи обращают внимание на депрессию пациента?

- Не все на это обращают внимание. Я приходила к врачам, говорила о том, как важно эмоциональное состояние пациента. Меня не все слышали. Но, как говорит моя коллега, лучше лечить синяки, чем пролежни.

КОМПЕТЕНТНО

Олег ФИЛОНОВ, руководитель Благотворительной организации «Международный центр развития детства и юношества»:

- Мне как – то сказал священник, что каждое третье отпевание – по онкобольному. Тогда и принял решение помогать людям с таким диагнозом, их близким. Дали объявление и каждый день с прихожанкой Натальей ждали. Никто не пришел! Потом познакомился с Алисой Сергеевной. Дело пошло. Когда я вижу, как она с девочками разговаривает на праздниках, в кафе, то просто радуюсь. Они так душевно говорят, смеются. Это просто такая компания обычных людей. Жить своей жизнью, иногда- даже это достижение.

БУДЬ В КУРСЕ

Как обратиться в Группу для психологической поддержки онкобольных и их родственников?

Встречи проводит дипломированный психолог, кандидат наук Алиса Галкина.

+3 80 71 334 95 45

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