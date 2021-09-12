Наталья Никонорова: Украинские силовики прибегают к тактике боевиков ИГИЛ

Фрагменты беспилотного летательного устройства на месте взрыва в Донецке. Фото: Мининформ ДНР

В ДНР сравнили действия украинских военных с боевиками запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. И те, и другие атакуют мирные объекты при помощи беспилотников. Об этом заявила полномочный представитель Донецкой Народной Республики на минских переговорах, министр иностранных дел Наталья Никонорова.

- Украинские вооруженные формирования продолжают нарушать международное право и понятия о гуманности: только за сегодня было совершено сразу несколько огневых провокаций и диверсионных действий. Напомню, что сброс снарядов с БПЛА - это метод, который помимо украинских силовиков широко применяется еще и боевиками ИГИЛ, - подчеркнула полпред.

Наталья Никонорова отметила, что украинская сторона намеренно наносит ущерб не только инфраструктуре, но также мирным жителям Республики, и обратилась к странам-гарантам и представителям миссии ОБСЕ с призывом заставить украинскую сторону прекратить эскалацию.

Напомним, 11 сентября на нефтебазе Донецка произошел взрыв. По версии следователей, сдетонировал боеприпас, сброшенный с украинского беспилотного летательного аппарата.

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